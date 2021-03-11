Руководитель астраханской фирмы подозревается в неуплате 18 млн рублей налогов

В Астраханской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя фирмы по продаже бытовой техники, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2016 года по 2018 год руководитель компании занижала выручку от реализации товаров, при этом она применила схемы дробления бизнеса и через подконтрольного предпринимателя осуществляла идентичный вид деятельности. Так, женщина якобы вывела долю доходов из под налогообложения по НДС и налога на прибыль на общую сумму более 18 млн руб.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Мария Шахрай