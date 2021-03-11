На Кубани выявлено 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Краснодарском крае за сутки подтверждено 129 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии в регионе заболели 39966 человек, сообщает администрация края. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 704,2.

По данным администрации края, в Краснодаре выявлено 39 новых случаев коронавируса, в Новороссийске – 17, в Сочи – 7 новых случаев. За время пандемии на Кубани 34831 человек выздоровел, в том числе за последние сутки – 82 человека. В регионе отмечено 2082 летальных исхода пациентов с COVID-19, за последние сутки скончались 13 человек.

Анна Перова, Краснодар