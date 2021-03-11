СМИ: Курский депутат обжаловал вынесение штрафа за участие в несанкционированном митинге

Депутат Курской облдумы от КПРФ Максим Немировский направил в Курский облсуд апелляционную жалобу на решение о назначении ему штрафа за участие в несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в конце января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на предоставленную судом информацию.

«Ленинский райсуд Курска 3 марта оштрафовал Немировского на 10 тыс. руб. за участие в несогласованном митинге 31 января. Максим Немировский подал жалобу с просьбой об отмене постановления»,— цитирует издание представителя суда.

Сам господин Немировский пояснил ТАСС, что решил подать апелляцию после того, как суд отказался допросить сотрудников полиции, на чьих рапортах основывалось дело об административном правонарушении: он 31 января лишь следовал по направлению колонны, чтобы зафиксировать возможные задержания участников несанкционированной акции.

Отметим, что на первом несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального в Курске 23 января Максим Немировский был задержан — главный редактор курского СМИ «Секунда» Надежда Сургина сообщала тогда, что ее и господина Немировского отвезли в Северный отдел полиции.

23 и 31 января не санкционированные властями акции прошли во многих городах России, в том числе в Черноземье.