В Ростовской области на повышение безопасности в 2020 году было направлено 1,3 млрд рублей

На мероприятия по повышению безопасности в Ростовской области в прошлом году было направлено 1,3 млрд руб. в рамках реализации программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, в прошлом году в области было построены и оборудованы три пожарные части в Зерноградском, Мясниковском и Тарасовском районах. Также было куплено восемь пожарных и легковых автомобилей. Пожарная часть была построена за счет средств резервного фонда правительства региона.

Кроме того, в рамках программы было приобретено 16 комплектов пожарного оборудования. «Улучшены оперативные возможности добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров в 16 сельских поселениях 15 муниципальных районов области»,— отмечается в сообщении. Также был построен и оснащен причал для маломерных судов в Белокалитвинском поисково-спасательном подразделении областной службы спасения во внутренних водах и территориальном море РФ.

В Гуково и 101населенном пункте Куйбышевского, Красносулинского и Родионово-Несветайского районов было установлено 164 оконечных устройства экстренного оповещения населения.

Наталья Шинкарева