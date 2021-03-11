Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 958

За прошедшие сутки в Самарской области было выявлено 250 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 265 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Кроме того, за минувшие 24 часа в Самарской области скончались шесть человек, у которых подтвердился коронавирус. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были выявлены 51464 случая заражения коронавирусной инфекцией. Число скончавшихся с этим диагнозом за указанный период в регионе достигло 958 человек.

Георгий Портнов