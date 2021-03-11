Ростовская АЭС: в объективе – город атомщиков

В Информационном центре Ростовской АЭС в рамках XIII открытой научно-практической конференции «Академия юных исследователей» завершила работу секция «Видеосъемка и видеомонтаж». Короткометражный фильм о Волгодонске «Мой атомный город – частичка России», подготовленный 12-летним школьником Никитой Четвериковым, назван лучшим в младшей возрастной категории. Фильм-победитель – это признание юного автора в любви к своему городу, признание в прозе и стихах собственного сочинения. Среди старших победу одержал фильм воспитанников городской станции юных техников Александра Приходько и Евгении Задорожной «История Волгодонска. 60-е», в котором ребята рассказали о юности самого молодого города Ростовской области.

- Эта творческая секция традиционно проходит на площадке информационного центра Ростовской АЭС. Приятно видеть, как год от года улучшается качество работ, как растут конкурсанты. В этом году было особенно сложно выбрать лауреатов и призёров, но те работы, которые жюри признало лучшими - действительно хорошие фильмы, посвящённые, что ценно, нашему любимому городу – Волгодонску, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Церемония награждения лауреатов и победителей научно-практической конференции запланирована на конец марта.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС