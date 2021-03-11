Экс-директор «Россорго» осужден за присвоение премий подчиненных

В Саратове вынесен приговор бывшему директору федерального бюджетного научного учреждения «Россорго» Вячеславу Горбунову. Он признан виновным в присвоениях, сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года должностное лицо давало указания подчиненным об издании приказов о премировании работников института, а после зачисления денежных средств давало указание снять наличные и передать ему. Один из сотрудников передал директору премии и иные стимулирующие выплаты на общую сумму 1,44 млн руб., трое других – 302 тыс., 275 тыс. и 444 тыс. руб.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Подсудимый признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 2,46 млн руб.

Марина Ковалева