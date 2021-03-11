МРСК Центра в 2020 году увеличила выручку и снизила чистую прибыль

ПАО «МРСК Центра» (электросетевая компания, обслуживает 11 областей центральной части России, в том числе регионы Черноземья) по итогам 2020 года увеличила выручку на 3,2% по сравнению с 2019-м — до 97,6 млрд руб., следует из раскрытой компанией консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 92,8 млрд руб., от оказания услуг по подключению к электросетям — 1,5 млрд руб., от перепродажи электроэнергии и мощности — 0,5 млрд руб., прочая выручка — 2,8 млрд руб. и выручка по договорам аренды — 0,03 млрд руб.

Рост показателя в компании объясняют увеличением выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифов и поступления в группу новых дочерних обществ в конце 2019-2020 годах (в конце 2019-го компания, в частности, купила «Воронежскую горэлектросеть»), а также ростом прочей выручки «вследствие активной работы по продвижению нерегулируемых услуг населению и юрлицам».

При этом поступление в группу основных средств новых «дочек» сказались на увеличении операционных расходов группы — они в 2020-м увеличились по сравнению с 2019-м на 1% и составили 89,4 млрд руб. Рост операционных расходов связан и с увеличением трат на вознаграждение работников, в том числе в связи с введенным во время пандемии режимом повышенной готовности и ростом затрат на персонал новых дочерних обществ.

Чистая прибыль МРСК Центра по итогам 2020-го уменьшилась на 0,9 млрд руб. и составила 2,2 млрд руб.

Мария Старикова