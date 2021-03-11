Жителям Казани в среднем требуются 152 зарплаты для покупки квартиры

В Казани жителям в среднем нужны 152 зарплаты для приобретения квартиры среднего сегмента. Исследование провели специалисты портала Urbanus.ru совместно с ресурсом bnMAP.pro.

«При расчете средней стоимости жилья в каждом городе брался фонд объектов, представленных в основных бюджетных категориях (в сумме охватывающих более 80% от общего объема). Тем самым за рамками исследования остались наиболее дорогостоящие лоты, которые, впрочем, нетак часто покупаются на зарплаты», — отмечают авторы исследования.

Казань заняла последнее место в рейтинге доступности жилья в крупных городах России. Здесь средняя цена квартиры в наиболее распространенной ценовой категории составляет 6,39 млн руб. А зарплата в среднем равна 42,1 тыс. руб.

Лидером рейтинга оказался Краснодар, где в среднем для покупки квартиры необходимы 78 зарплат. Второе место заняла Тюмень. Тройку лидеров замкнула Уфа.

В Москве в среднем на покупку квартиры требуются 141 зарплата, в Санкт-Петербурге — 132.

"Ъ-Казань"