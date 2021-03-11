Тюмень и Екатеринбург вошли в топ-5 городов по доступности жилья

Средняя стоимость квартиры в Тюмени составляет 5,23 млн руб., а уровень средней зарплаты оценивается в 56,1 тыс. руб. Таким образом, для покупки жилья тюменцам в среднем необходимо потратить 93 зарплаты, следует из исследования портала Urbanus.ru и аналитической платформы BnMAP.pro. Так, Тюмень заняла второе место в рейтинге городов России по доступности жилья.

При составлении рейтинга учитывалось соотношение средней стоимости квартир и апартаментов и средней зарплаты. Стоимость недвижимости рассчитывалась в основном ценовом диапазоне (более 80% от общего объема объектов).

Екатеринбург занял пятое место рейтинга. Там, при средней цене на квартиру в 5,36 млн руб. и зарплате в 48,6 тыс. руб., для покупки недвижимости в среднем необходимо потратить 110 зарплат.

Первое место рейтинга занял Краснодар, где для покупки квартиры требуется 78 зарплат (стоимость недвижимости 3,42 млн руб., зарплата 43,8 тыс. руб.). В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Уфа.