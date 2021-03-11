В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека и 113 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 113 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 132 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 11 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 34144 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 32796 человек вылечились. 442 пациента, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов