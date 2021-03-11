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В Ставропольском крае женщину подозревают в финансировании террористической организации

На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, которую правоохранители подозревают в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемая с мая 2014 по июнь 2017 года, содействуя запрещенной в РФ террористической организации, переводила деньги на банковскую карту, которая была оформлена на участников незаконных вооруженных формирований. Суд назначил женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Наталья Шинкарева


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