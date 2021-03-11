В Татарстане выявили еще 49 новых случаев коронавируса

За сутки на территории Татарстана подтвердили 49 новых случаев COVID-19. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. 18 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому.

Среди заболевших — шестеро детей и 20 человек старше 60 лет. 23 случая за сутки выявили в Казани, по пять — в Набережных Челнах и Бавлинском районе, четыре — в Высокогорском районе, три — в Зеленодольском, по два — в Буинском и Камско-Устьинском, по одному — в Азнакаевском, Апастовском, Балтасинском, Елабужском и Лениногорском.

Всего в Татарстане зарегистрировали 18 534 случая COVID-19. Выздоровел 15 171 человек, в том числе 53 за минувшие сутки. Скончался 371 пациент.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"