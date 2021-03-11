За сутки в Черноземье коронавирусом заболел 721 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлен 721 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 217 074 человек. За сутки зафиксировано 34 летальных случая — два в Белгородской области, три в Курской, 20 в Воронежской, четыре в Липецкой, два в Тамбовской и три в Орловской области (всего 4 369 случаев). За минувший день выздоровели 1 024 (всего 199 983) человека.

В Белгородской области зафиксирован 90 новых случаев COVID-19 (всего 32 487), выздоровели 257 (всего 29 989), умерли за все время пандемии — 514.

В Воронежской области — 247 новых случаев (всего 70 872), новых выздоровевших — 277 (всего 65 104), умерли за все время пандемии — 2 062.

В Курской области — 109 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 32 022), выздоровели 112 (28 743), смертельных случаев с марта 2020 — 493.

В Липецкой области зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса (всего 25 786), новых выздоровевших 141 (всего 22 395), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 466.

В Орловской области — 74 новых случая (всего 31 163), выздоровели 86 (всего 28 426), умерли с начала пандемии — 467.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 103 диагноза коронавируса (всего 27 481), новых выздоровевших 151 (всего 25 326), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 367.

Мария Старикова