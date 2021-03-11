В Ростовской области выявили 249 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 249 человек, сообщает пресс-служба управление информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 99. В Новочеркасске выявлено 10 случаев, в Азовском и Неклиновском районах — по девять, в Гуково и Таганроге — по восемь, в Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Морозовском и Мясниковском районах. По пять — в Батайске, Белокалитвинском, Егорлыкском, Орловском, Сальском и Семикаракорском районах, по четыре — в Азове, Волгодонске, Звереве, Аксайском, Багаевском и Чертковском районах, по три — в Новошахтинске, Веселовском и Матвеево-Курганском районах, по два — в Шахтах, Верхнедонском и Песчанокопском районах, по одному — в Донецке, Зимовниковском, Мартыновском, Обливском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

За минувшие сутки в области вылечился 341 человек. Умерли 18 человек.

По состоянию на утро 11 марта количество инфицированных в области превысило 75,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1808. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 66,8 тыс. человек, умерли 3 260 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева