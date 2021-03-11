В Сочи на застройщика возбудили два дела за продажу несуществующих квартир

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснилось, две жительницы Сочи передали застройщику 2,5 млн руб. для приобретения жилых помещений в доме, строительство которого планировалось в Центральном районе Сочи, в ЖСК «Ветеран». При этом, разрешение на строительство многоквартирного дома на этом участке не выдавалось.

Нарушения были выявлены после обращения потерпевших в прокуратуру. Уголовные дела по данным фактам возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время их расследование находится на контроле в прокуратуре Центрального района Сочи.

Алексей Белянин