11 марта, четверг
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В Кузбассе уволился заместитель губернатора по экономическому развитию

В четверг, 11 марта, в отставку по собственному желанию ушел заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Он был назначен на эту должность два года назад. В правительство региона Константин Венгер пришел из компании «Стройсервис».

По данным пресс-службы администрации Кузбасса, с 12 марта временно исполнять обязанности заместителя председателя правительства по экономическому развитию назначен Сергей Ващенко.

Сергей Ващенко родился 14 марта 1970 года в Кемерове, в 1993 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Открытые горные работы». С ноября 2008 года по февраль 2016 работал заместителем губернатора Кузбасса по финансам — начальником главного финансового управления области. В сентябре 2018 года был избран депутатом заксобрания Кузбасса по единому округу от «Справедливой России». В региональном парламенте был председателем комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов.

Игорь Лавренков, Кемерово


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