В Ростовской области число вакансий выросло на 43%

В феврале 2021 года число вакансий в Ростовской области составило более 13,9 тыс., что на 43% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Юг.

«В целом за период с начала года рост вакансий в Ростовской области составил 32%, а активность соискателей также показала отрицательную динамику в 2%»,— отмечается в сообщении. При этом в регионе на одну вакансию претендуют четыре человека. В 2020 году на одно предложение приходилось до шести кандидатов.

По итогам февраля самыми востребованными в Ростовской области стали специалисты в области продаж, информационных технологий, производства, рабочие и административный персонал. Жители региона искали работу в таких сферах как продажи, транспорт и логистика, производство и бухгалтерский учет.

Наталья Шинкарева