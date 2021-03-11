В Перми на публичных слушаниях обсудили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела итоги публичных слушаний по строительству многоэтажного дома в Заостровке по ул. Маяковского, 54. Управление капстроительства администрации Перми предложило установить на ул. Маяковского, 54, зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 и разрешить строительство 10-этажного дома. На участке площадью 8,3 тыс. кв. м также предлагается увеличить коэффициент плотности застройки с 0,3 до 3,73. На этой площадке планируется построить жилой дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

Публичные слушания по смене зонирования на ул. Маяковского, 54, состоялись 1 февраля 2021 года, предложений и замечаний во время них в администрацию не поступило.

Сейчас участок на ул. Маяковского находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домам Ж-2 (подзона в 6 этажей). Вблизи указанной территории находятся в основном 10-этажные дома. Отметим, что в октябре 2020 года городская комиссия по землепользованию и застройке рассматривала проект смены зонирования на этом участке и направила его на публичные слушания.