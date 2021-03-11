У жительницы Ижевска похитили почти 400 тысяч рублей под предлогом компенсации

У 72-летней пенсионерки из Ижевска похитили 377 тыс. руб. под предлогом компенсации за вложенные ваучеры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в начале марта ей позвонил неизвестный, который сообщил, что ей положена компенсация в 900 тыс. руб. за ваучеры, вложенные в финансовую пирамиду. Он пояснил, что для получения денег ей необходимо открыть счет в банке и внести на него 27 тыс. руб. Женщина согласилась. На следующий день мужчина сообщил ей, что пенсионерке необходимо внести деньги за обслуживание счета. В течение последующий дней ижевчанке звонили неизвестные и сообщали о необходимости оплаты налога, услуг юриста и т.д. В целом пенсионерка перевела злоумышленникам 377 тыс. руб., при этом она оформила кредиты в банках.