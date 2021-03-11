СКР в Хакасии начал проверку из-за нехватки инсулина

Следственные органы в республике Хакасия начали проверку по факту нарушений в сфере лекарственного обеспечения льготников. Правоохранители сообщают, что проверка организована в связи несвоевременным проведением должностными лицами минздрава республики аукционов на поставку инсулина.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за своевременное проведение процедуры закупки лекарственного препарата», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В минздраве Хакасии сообщили, что ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом стабильная: «В республике имеется в наличии необходимое количество инсулинов, сахароснижающих таблетированных препаратов и тест-полосок по федеральной и региональной льготам. В том числе рецепты, которые находились на отложенном спросе, полностью обеспечены льготными препаратами».

Минздрав региона также сообщил, что провел дополнительные закупки инсулинов,

сахароснижающих таблетированных препаратов и тест-полосок в конце 2020 года с учетом потребности января 2021 года – «до наступления плановых поставок препаратов для пациентов с сахарным диабетом в рамках государственных контрактов 2021 года». Также в министерстве отметили, что частные аптеки для розничной реализации самостоятельно определяют ассортимент лекарственных препаратов, в том числе и инсулина. «Льготные категории граждан получают лекарства в пунктах отпуска, которые есть во всех городах и районах республики, и обеспечены в достаточном количестве льготными препаратами», - сообщили в минздраве.

Оксана Павлова, Юлия Сасевич