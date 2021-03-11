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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ   |  купить фото

Таможня провела операцию по изъятию и уничтожению санкционных груш в Перми

Работники Пермской таможни и краевого Россельхознадзора в ходе совместного рейда обнаружили партию фруктов, запрещенных к ввозу в Россию.

Как сообщает пресс-служба Пермской таможни, 315 кг санкционных груш были найдены на овощной базе на ул. Пожарной, 18, в Перми. «В отношении данной продукции товарно-сопроводительные разрешительные документы представлены не были,— отмечается в сообщении таможни.— Товары были изъяты и уничтожены методом механического сдавливания на территории полигона твердых бытовых отходов „Софроны“».

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