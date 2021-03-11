Экспорт из России в январе упал почти на 15%

Внешнеторговый оборот России в январе снизился на 8,7% по сравнению с прошлым годом и составил $43,4 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Экспорт в январе оценивается в $26,6 млрд (–14,9% по сравнению с январем 2020 года), а импорт — в $16,8 млрд (+3,0%).

Удельный вес топливно-энергетических товаров в экспорте России снизился за год на 10,7 п. п., до 55,7%. Физический экспорт электроэнергии за год вырос на 43,3%, до 2,24 млрд кВт·ч, а физический экспорт сырой нефти — на 27,1%, до 15,9 млн тонн.

Основу импорта в январе 2021 года составили машины и оборудование: их удельный вес в структуре импорта вырос за год на 2,5 п. п., до 47,3%. Физический объем импорта легковых автомобилей вырос на 76,1%, а грузовых — на 76,9%.