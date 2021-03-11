Еще 30 жителей Ямала заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. По данным центра, с начала пандемии на Ямале коронавирусом заразились 37 487 человек. Из них более 35 тыс. человек уже выздоровели, еще 403 пациента скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 360 823 случая заражения. За весь период по России умерли 90 734 человека, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививки или справка о наличии антител. 9 марта в округ доставили еще 3,8 тыс. доз вакцины от COVID-19. С начала прививочной кампании вакцинировано уже около 25 тыс. ямальцев, в том числе вторым компонентом — 15 тыс. человек.

Михаил Мананников