Пермский краевой суд пожаловался в Верховный суд РФ на решения арбитражного

Пермский краевой суд обратился с жалобой в Верховный суд РФ в рамках спора с застройщиком ООО «Ижевская строительная компания» (ИСК). Там заявитель пытается оспорить решения Семнадцатого апелляционного и Уральского кассационного судов, которые отказали в требованиях о взыскании средств с ИСК.

Напомним, в феврале 2018 года между краевым судом и компанией из Ижевска был заключен контракт на 473 млн руб. на строительство нового здания для нужд суда. В итоге в изначально оговоренный срок объект сдан не был, а Пермский краевой суд обратился с заявлением о взыскании неустойки в размере 6,6 млн руб. Арбитражный суд Пермского края указанные требования удовлетворил, но затем апелляция это решение отменила, приняв новый судебный акт в пользу ответчика. По допсоглашению к контракту новый срок сдачи объекта — 31 декабря текущего года.

Сейчас Пермский краевой суд обратился в арбитраж с новым иском о взыскании более 11 млн руб. В свою очередь «Ижевская строительная компания» направила заявление с требованием о взыскании с Пермского краевого суда более 28,4 млн руб. В итоге оно было возвращено обществу.