АО «Пермфармация» грозит крупный штраф за нарушение закона о конкуренции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил в силе решение краевого арбитража, подтвердившего законность решения УФАС России в отношении АО «Пермфармация» и ООО «Фарма софт». Ранее компании были признаны виновными в антиконкурентном соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах на 12 аукционах с общей суммой заключенных контрактов свыше 103 млн руб.

Как установил УФАС, с осени 2017 года по декабрь 2018-го АО «Пермфармация» и ООО «Фарма софт» синхронно подавали заявки на участие в аукционах на поставку лекарств для нужд краевого минздрава. При этом ценовое предложение с минимально допустимым снижением в 0,5% на торгах делал лишь один из участников. Компании участвовали в подготовке аукционных заявок друг для друга, передавая как информацию, так и готовые файлы для отправки на торговую площадку.

УФАС выяснило также, что хозяйственная деятельность ООО «Фарма софт» полностью зависит от АО «Пермфармация». 100%-ная доля в уставном капитале первой компании передана в ограниченное управление ООО «Капитал-Ф», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Пермфармация».

«В результате рассмотрения дела антимонопольное ведомство признало АО „Пермфармация“ и ООО „Фарма софт“ виновными в нарушении закона о защите конкуренции и выдало компаниям предписания: не допускать соглашений о поддержании цен на торгах и при участии в торгах использовать самостоятельную ценовую политику. Не согласившись с этим, ООО „Фарма софт“ обратилось с исками сначала в арбитражный, а затем в апелляционный арбитражный суд. Обе инстанции подтвердили нашу правоту»,— сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

В отношении компаний Пермским УФАС России будет возбуждено административное производство, им грозят штрафы в размере до половины суммы заключенных контрактов.