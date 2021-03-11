«“Барселона” и ее лидер на чудеса уже не способны»

Еще один суперклуб покидает Лигу чемпионов. На этот раз — «Барселона». Ответный матч с ПСЖ в Париже завершился вничью 1:1, но первую встречу на своем поле каталонцы проиграли 1:4, так что в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли парижане. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

После сумасшедшего возвращения «Барселоны» в 2017 году, когда ей удалось отыграться в лиге чемпионов после поражения 0:4, многие продолжают воспринимать каталонцев как клуб, способный творить чудеса. И в этот раз, несмотря на проблемы сине-гранатовых, чуда все равно ждали. Все-таки футбольно-магическое заклинание «Месси» по-прежнему звучит. От аргентинца ждут волшебства, и порой Лионель заставляет поклонников футбола охать и ахать. В матче с ПСЖ, например, Месси забил невероятный гол из-за пределов штрафной.

Правда, этот гол Месси забил в тот момент, когда «Барселона» уже проигрывала 0:1. Потом, под занавес первого тайма, Лионель умудрился не забить пенальти. Во втором тайме стало понятно, что нынешняя «Барселона» и ее слегка постаревший лидер на чудеса уже не способны. ПСЖ цинично играл по счету, а каталонцы, хоть и пытались забить, но безрезультатно. Да, поливать Месси грязью, как этот делали хейтеры с Роналду за провальный матч «Ювентуса», никто не будет, но итог тот же: сине-гранатовые вылетают из Лиги чемпионов, а «Барселона» не попала в четвертьфинал турнира впервые за 14 лет.

Карьеры Месси и Роналду близятся к завершению, считает футбольный эксперт Александр Мостовой: «Я думаю, сейчас происходит то, о чем мы говорим уже последние три-четыре сезона. Рано или поздно один или другой скажет: “Ребята, все, мы заканчиваем”. Возраст сказывается, они же не железные люди, не роботы. Они и так установили все рекорды, которые только есть на футбольной земле. Поэтому рано или поздно это произойдет».

Роналду на данный момент исполнилось 36 лет, а Месси в июне стукнет 34. Вполне возможно, этот матч был для аргентинца последним в Лиге чемпионов в составе «Барселоны». Несмотря на то, что у каталонского клуба новый президент Жоан Лапорта, который хочет сохранить Лионеля в команде, Месси вполне может покинуть сине-гранатовых, рассказал “Ъ FM” эксперт по испанскому футболу Станислав Рынкевич:«Месси сейчас будет думать не о президенте, он будет предполагать, сможет ли он стать частью будущего проекта, на каких условиях и так далее. И тут, я думаю, ничего сильно не изменилось. Я бы сказал, 60% на 40%, что Месси скорее уйдет.

В Лиге чемпионов определись четыре клуба, которые сыграют в одной четвертой финала: «Порту», «Боруссия», ПСЖ и «Ливерпуль», одолевший в другом матче дня «Лейпциг» (2:0). Вторая четверка определится на следующей неделе, а 11 марта ждем Лигу Европы, где уже на стадии одной восьмой финала есть громкие противостояния, например «Манчестер Юнайтед»—«Милан».