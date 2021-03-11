В Ярославской области отремонтируют 330 км дорог за 9.5 млрд рублей

В 2021 году в Ярославской области будет отремонтировано и построено 330 км дорог муниципальной и областной собственности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На эти цели предусмотрено 9.5 млрд руб. Планы по ремонту дорог в регионе обсуждались накануне на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.

«В 2021 году за счет средств дорожного фонда планируется построить и отремонтировать не менее 330 км дорог областной и муниципальной собственности»,— отметил господин Миронов.

В частности, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется отремонтировать 240 км дорог, пять мостовых сооружений, а также установить 10 светофорных объектов. На эти цели будет направлено 5,6 млрд руб.

В пресс-службе уточнили, что в рамках реализации проекта Ярославлю будет предоставлено 880 млн руб., доля городского бюджета составит 120 млн. На эти средства будут отремонтированы 17 улиц протяженностью 27 км. На ремонт дорог Тутаевскому и Ярославскому районам выделят по 40 млн руб.

Директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев пояснил, что в этом году по нацпроекту планируется выполнение работ на 57 объектах, заключены контракты по 26 из них. На данный момент подрядные организации уже приступили к ремонту девяти дорог.

«По результатам уже проведенных торгов образовалась экономия, за счет которой решено включить в национальный проект дополнительные объекты»,— уточнил господин Моисеев, добавив, что на сэкономленные средства в Ярославле будет восстановлен светофорный объект, а также построен участок дороги по улице Дядьковской. Кроме того, будет произведено восстановление 7 км изношенного покрытия на автодороге Пречистое – Любим – Буй в Любимском районе на сумму 56 млн руб.

В рамках ведомственной программы «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области» на содержание 6.5 тыс. км. дорог, мостов и светофоров будет направлено 3,4 млрд руб.

Кроме того, на ремонт и содержание муниципальных дорог вне Ярославской агломерации в 2021 году предусмотрены субсидии в размере 870 млн руб. На эти средства планируется ремонт 85 км местных дорог.

По информации пресс-службы, в этом году в Ярославской области установят не менее 20 проекционных пешеходных переходов. Соответствующие мероприятия будут проведены в Тутаевском, Ростовском и Мышкинском районах.

В пресс-службе рассказали, что в 2021 году начнется строительство обхода города Гаврилов-Яма, а также будет завершена реконструкции моста через реку Печегду на дороге Ярославль – Рыбинск. Кроме того, в планы на 2021 год входят разработки проектов на реконструкцию дорог и мостов, в том числе проекта «Обход города Углича».

Дарья Сабаева