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Фото: страница Антона Андреева в vk

Экс-чиновник из Соликамска перейдет на пост замминистра культуры Прикамья

Бывший директор МБУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Соликамского муниципального района» Антон Андреев назначен замминистра культуры Пермского края. Об этом сообщает соликамский telegram-канал «Слуховой Анализатор».

В пресс-службе министерства культуры Пермского края сообщили, что господин Андреев рассматривается в качестве кандидата на пост замминистра. Он может занять место заместителя министра Василия Головина. Господин Головин перейдет в администрацию Перми и возглавит департамент культуры и молодежной политики.

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