Глава ЦБ отнесла Удмуртию к регионам с перспективой продления льготной ипотеки

Удмуртию отнесли к 24 регионам России, где стоит продлить льготную ипотеку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиру Набиуллину.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить»,— отметила госпожа Набиуллина.

Отметим, что в указанный перечень, помимо Удмуртии, вошли Башкортостан, Мордовия, Кировская и Оренбургская области. При этом в регионах, не вошедших список, от льготной ипотеки нужно отказаться, поскольку рост цен уже отразился на доступности жилья, считают в ЦБ.