Начата служебная проверка в отношении главы новосибирского управления СКР На время разбирательства он отстранен от занимаемой должности

Центральный аппарат Следственного комитета РФ назначил комиссионную служебную проверку в отношении руководителя новосибирского управления ведомства генерал-майора юстиции Андрея Лелеко. На время разбирательства он отстранен от занимаемой должности, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Претензии в адрес Андрея Лелеко, который возглавляет новосибирское управление СКР с июня 2014 года, были высказаны на расширенного заседания коллегии ведомства, которое состоялось 5 марта. Она была посвящена итогам работы СКР в 2020 году.

«В следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей. Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СК России», - говорится в сообщении СКР.

Илья Николаев