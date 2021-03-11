Штаб Навального в Самаре сообщил об обысках у сотрудников и волонтеров

Правоохранители проводят обыски у родителей координатора самарского штаба оппозиционера Алексея Навального Марины Евдокимовой. Также силовики пришли с этой же целью к сотруднику штаба Максиму Лавицкому, волонтерам Дмитрию Татаринову и Александру Ермолаеву. Об этом в четверг сообщает штаб Навального.

Кроме того, обыски проводятся у волонтеров штаба Вадима Шереметева и Сергея Пронюшкина. По информации активистов, с утра в четверг пропала связь с сотрудником штаба Сергеем Подсытником. Однако вскоре он связался с коллегами и сообщил, что в доме его родителей также прошел обыск.

Георгий Портнов