Директор Ставропольского филиала «Росгосстраха» Георгий Нефетиди удостоен Почетной грамоты Президента РФ

Распоряжением № 56-рп от 5 марта 2021 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ Владимир Путин наградил Почетной грамотой директора филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ставропольском крае Георгия Олеговича Нефетиди.



«Росгосстрах» традиционно является одним из лидеров на страховом рынке Ставропольского края: по итогам прошлого года доля компании в регионе составила более 15%. Среди клиентов «Росгосстраха» как крупные предприятия, так и компании, представляющие малый и средний бизнес региона. Активно работает «Росгосстрах» в таком важном для экономики Ставрополья сегменте, как страхование сельскохозяйственных рисков, занимая по итогам 2020 года первое место в региона по сборам страховой премии с долей рынка в 67%. Активно страхует «Росгосстрах» имущественные риски жителей края, лидируя в таких направлениях, как добровольное медицинское страхование, автострахование и страхование имущества физических лиц.

«Такая высокая оценка главы государства особенно важна в год 100-летия «Росгосстраха» и является еще одним значимым подтверждением достижений трудового коллектива нашего филиала и компании в целом, — прокомментировал награду директор филиала «Росгосстраха» в Ставропольском крае Георгий Нефетиди. — Я искренне благодарен руководству компании, агентам и всем сотрудникам нашего филиала за вовлеченность и активность при достижении стоящих перед нами целей. Благодаря профессионализму всех госстраховцев, мы надежно защищаем финансовые риски жителей Ставропольского края, оказывая им страховые услуги на высоком уровне. Эти важнейшие принципы являются приоритетом в работе нашего коллектива. Мы готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших клиентов, предлагать им новые и еще более привлекательные по наполнению страховые продукты».

С высокой наградой Георгия Нефетиди поздравил Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин. Он выразил уверенность в том, что коллектив Ставропольского филиала не остановится на достигнутых успехах и впредь будет в числе лидеров регионального страхового рынка.