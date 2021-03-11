В Анапе разработают стратегию продвижения минеральных вод и лечебных грязей

Власти Анапы разработают стратегию развития ООО «Эгида», которое занимается разработкой месторождений минеральных вод и грязей. Такое поручение, как сообщает пресс-служба администрации города, дал глава курорта Василий Швец.

Документ будет включать в себя план мероприятий по развитию бальнеологического направления до 2025 года. По словам депутатов городского совета Анапы, сейчас объекты предприятия находится в запущенном состоянии, и им необходима перезагрузка. Ситуация усложнилась, когда на курорте закрылся завод «Лазурный», занимающий розливом минеральной воды, произведенной в Анапе, и ее стало невозможно приобрести в магазинах.

В мэрии Анапы отмечают, что реализация минвод на розлив с 2010 года уменьшилась практически в 10 раз, реализация лечебной грязи анапским потребителям с 2015 года – почти в 13 раз. Члены совета по развитию курортов отметили, что сейчас потенциал предприятия используется не на полную мощность. Они также подчеркнули, что «лечебным факторам Анапы нужен принципиально иной подход».

«То, что у нас уникальная вода, знают все курортологи. Есть ряд научных исследований ее целебных свойств. Но сейчас она совершенно не позиционируется», - отметила гендиректор СКК «ДиЛУЧ» Вера Севрюкова.

ООО «Эгида» занимается разработкой месторождений минеральных вод и грязей. Предприятие добывает три вида питьевых минеральных вод и столько же для наружного применения. Они используются в здравницах и питьевых бюветах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие создано в 1999 году. Основной вид деятельности –

забор, очистка и распределение воды. В 2019 году выручка компании составила 10,8 млн руб., чистый убыток 186 тыс. руб. Владельцем 51% указано управление имущественных отношений Анапы, 49% – Федерация независимых профсоюзов России.

Алексей Белянин