На Ставрополье адвоката заподозрили в попытке мошенничества

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов возбудил уголовное дело в отношении адвоката адвокатской коллегии «Троя». Правоохранители подозревают его в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Как сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, фигурантом дела является Максим Шлегель.

По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый оказывал юридическую помощь мужчине, который проходил обвиняемым в деле о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ), и в ходе расследования сообщил подзащитному о необходимости передать ему 1,7 млн руб. Эти деньги якобы предназначались судье для вынесения оправдательного приговора. Данные адвоката не соответствовали действительности. «Передача требуемой суммы для адвоката была задокументирована сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, куда заблаговременно обратился мужчина»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева