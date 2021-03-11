В Новороссийске X5 Retail Group открыла хаб для импортной продукции

Х5 Retail Group открыла в Новороссийске логистический хаб площадью 18 тыс. кв. м для обработки импортной продукции, сообщила пресс-служба компании. До его запуска данная работа велась на трех разрозненных площадках.

Хаб «Новороссийск» включает в себя 8 камер для хранения товаров и 2 зоны контроля качества и возможной переупаковки. Персонал хаба составляют 280 сотрудников. Логистический комплекс обрабатывает около тысячи тонн груза в сутки и рассчитан на обслуживание продукции более 150 поставщиков. После обработки в хабе импортная продукция отправляется в распределительные центры компании.

По словам управляющего директора «X5 IMPORT» Артема Переславцева, в настоящее время около трети всех импортных фруктов и овощей, закупаемых X5, поставляется через хаб «Новороссийск».

Сергей Иванов