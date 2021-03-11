Количество безработных в Новокузнецке выросло за год на 65%.

Количество безработных в Новокузнецке выросло за год (февраль 2020 года к февралю 2021 года) на 65%, сообщает пресс-служба городской администрации. При этом в январе-феврале 2021 года статус безработного получили 1430 человек, что на 23% людей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Всего на 28 февраля безработными числились 4513 горожан, годом ранее количество безработных было 2734 человек. Уровень безработицы в городе на конец февраля составил 1,4% против 2,6% в начале года.

Основная часть безработных граждан — люди от 30 до 49 лет, их доля составляет 61%, лиц, старше 50 лет - 22%. Наименьшее количество зарегистрированных безработных в категории 16-29 лет — 17%.

Количество безработных в 2020 году выросло во всех регионах Сибири, так в Томской и Новосибирской областях число нетрудоустроенных граждан увеличилось более чем в пять раз, в Алтайском крае — в два раза. Общий уровень безработицы в регионах Сибири в 2020 году увеличился с 5,8 до 7,5%. Власти отмечают, что наибольшее число безработных пришло из сфер оптовой и розничной торговли, образования, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства.

Подробнее о безработице в Сибири — в материале “Ъ-Сибирь” «Пандемия осела на рынке труда».

Даниил Тарабукин