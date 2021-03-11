В Воронеже направят 165 млн рублей на пешеходную инфраструктуру

В 2021 году снова увеличивается объем средств, которые планируется на пешеходную инфраструктуру Воронежа — со 113 в 2020-м до 165 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. На основе аудита улиц и обращений горожан чиновники сформировали список из более чем 110 объектов, которых в этом году коснется ремонт. В числе прочего запланировано мощение проспекта Революции и Петровской набережной. На планерном совещании мэр города Вадим Кстенин призвал префектов тщательно прорабатывать организацию работ при ремонте и строительстве тротуаров и предупредил, что будет «жестко спрашивать за культуру организации работ».

Отметим, что в 2018 году на воронежские тротуары было направлено 20 млн руб., в 2019 году – почти 60 млн руб.

Валерия Розбот