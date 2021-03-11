В Казани бывшего следователя осудят по делу о смертельном ДТП

В ближайшее время Московский райсуд Казани начнет рассмотрение дела 27-летнего экс-следователя СУ СКР по Татарстану. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движение, которое по неосторожности повлекло смерть человека и было совершенно в состоянии алкогольного опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце 2020 года на улице Декабристов в Казани. Следствие считает, что обвиняемый, будучи в нетрезвом виде, выехал на «встречку» и столкнулся с машиной такси. В результате аварии 17-летняя пассажирка такси скончалась в больнице.

Вину бывший следователь полностью признал. Его отправили под домашний арест.

"Ъ-Казань"