В Первоуральске при пожаре в конюшне погибли семь лошадей

В Первоуральске (Свердловская область) в результате пожара в частной конюшне по улице Толбухина, 2 погибли семь лошадей. Спасти удалось только одно животное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 2:39 ночи. «К моменту прибытия пожарных хозяйственная постройка горела открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции постройки»,— отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Огонь удалось локализовать в течение 50 минут, открытое возгорание было ликвидировано в 4:40. В тушении пожара принимали участие десять человек личного состава и три единицы пожарной техники. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.