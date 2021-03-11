Жители Балашова переплатили за отопление и горячую воду 1,2 млн рублей

В Балашове Саратовской области после вмешательства прокуратуры жителям сделали перерасчет платы за отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что МУП «Система теплоснабжения Балашовского района» произвело начисление платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению с нарушением жилищного законодательства. В 39 многоквартирных домах при распределении объема тепловой энергии на нужды отопления и ГВС была необоснованно завышена площадь жилых помещений, неправомерно учитывалась площадь помещений, оборудованных автономными источниками отопления.

В адрес директора предприятия внесено представление, после чего гражданам произведен перерасчет на 1,2 млн руб.

Марина Ковалева