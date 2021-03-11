Комиссии по делам несовершеннолетних в Башкирии обяжут предотвращать участие подростков в митингах

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников предложил внести изменения в региональный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Он предлагает дополнить статью об основных задачах комиссий пунктом, обязывающим комиссии вести работу по «профилактике экстремистских проявлений, распространения идеологии терроризма, предотвращения вовлечения несовершеннолетних в участие в несогласованных публичных мероприятиях». Законопроект сегодня был одобрен на заседании профильного комитета Курултая по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «одной из острых проблем, связанных с воспитанием и становлением гражданина-патриота своего Отечества, является своевременная профилактика экстремистских проявлений, распространения идеологии терроризма, предотвращения участия в несогласованных публичных мероприятиях, организованных деструктивными лидерами внесистемной оппозиции».

Представлявший законопроект на заседании комитета старший помощник прокурора Башкирии Дамир Мухаметшин заявил, что в республике участились случаи вовлечения подростков в деятельность экстремистских и террористических организаций и в участие в несогласованных акциях протеста. Он отметил, что по итогам протестных акций в январе в Уфе были задержаны и доставлены в полицию 39 несовершеннолетних, на родителей большинства из которых были составлены административные протоколы.

Председатель комитета, бывший ректор Башкирского педагогического университета имени Акмуллы Раиль Асадуллин заявил, что поправки в закон — «пионерский шаг». «В других субъектах такие меры еще не принимались», — сказал он.

Дарья Кучеренко