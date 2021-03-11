Волгоградца обвинили в мошенничестве при расходовании средств фонда соцпрограмм

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 26 декабря 2011 года обвиняемый победил в конкурсе «Социальный предприниматель — 2012», который финансировался фондом региональных соцпрограмм «Наше Будущее». Для реализации представленного проекта ему требовалось 5 млн руб. С мужчиной заключили договор беспроцентного целевого займа, в соответствии с которым предоставили нужную сумму. После получения средств предприниматель якобы распорядился ими по своему усмотрению и впоследствии, предположительно, не возвратил.

Вину мужчина не признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.

Мария Шахрай