В Курганской области рекультивируют Шадринский полигон

В Курганской области Шадринский полигон твердых коммунальных отходов будет рекультивирован за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба губернатора.

Проектная документация по объекту проходит государственную экологическую экспертизу. Планируется, что к 2024 году полигон будет полностью рекультивирован. Реформа системы обращения с отходами стартовала в регионе в начале 2020 года. Сейчас в Курганской закрыто восемь объектов размещения ТКО, подлежащих рекультивации. Всего в 2020 году на территории Курганской области ликвидировано 1120 несанкционированных свалок. Общая площадь очищенных территорий составила почти 700 тыс. кв. м.