В 2020 году в Красноярском крае выросло количество звонков о психиатрической помощи На телефон доверия минздрава региона поступило около 4 тысяч обращений

В пандемийный 2020 год на территории Красноярского края количество обращений на телефон доверия минздрава региона за оказанием психиатрической и психологической помощи выросло на 31%. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе краевого минздрава, в прошлом году количество обращений абонентов на телефон доверия составляло 3 953, в то время как в 2019 году – 2 756.

На первом месте обращения психологического содержания (36%). Среди них: внутриличностные проблемы, вопросы социально-психологической адаптации и проблемы межличностных взаимоотношений – семейных, гендерных и со сверстниками. На втором месте - звонки информационного содержания и связанные с вопросами психического или соматического здоровья (по 27%).

«Весьма значительное увеличение произошло за счет обращений абонентов, связанных с проблемами здоровья, в основном психического, преобладают жалобы на тревогу, беспокойство, различного рода страхи», - уточнили в минздраве региона.

Также возросло количество обращений, связанных «с психологическими и межличностными проблемами, а именно: принятие себя, сексуальная проблематика и семейные взаимоотношения, возросло количество информационных звонков, которые чаще касались соматического здоровья».

Количество кризисных звонков, включающих в себя суицидальные, практически не изменилось. В 2020 году они составили 8,8%, в 2019 году – 9%.

Чаще всего, уточняет минздрав, звонки совершают граждане в возрасте от 31-55 лет (их доля составляет 48%). Редко совершают звонки жители в возрасте 56-65 лет (19%) и от 66 лет и старше (1,5%). За прошедший год количество звонков увеличилось как и от причисленных категорий (в 6,6 и 1,9 раза соответственно), так и от молодых людей 16-20 лет (в 2,5 раза). По данным минздрава, чаще за помощью обращались женщины.

Юлия Сасевич