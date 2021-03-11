В Ярославле в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

В Ярославле произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 10 марта около 17 часов на улице Угличской. На дороге столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2110», которым управлял 27-летний мужчина и рейсовый пассажирский автобус «ЛиАЗ» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 42-летняя женщина - пассажирка автобуса и водитель легкового автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение.

На место происшествия выезжали экипаж ДПС ГИБДД, скорая медицинская помощь. По факту ДТП ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов