Координатор штаба Навального в Уфе намерена участвовать в выборах в горсовет

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева заявила, что намерена участвовать в выборах депутатов горсовета Уфы в 2021 году. Госпожа Чанышева опубликовала видео в Youtube-канале штаба, в котором отметила, что планирует баллотироваться в депутаты горсовета по избирательному округу №7. «Я иду на выборы в горсовет Уфы против партии “Единая Россия”»,— сообщила Лилия Чанышева.

Отметим, ранее о намерении выдвигаться кандидатом по тому же округу сообщил член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии и соучредитель центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин.

Выборы в горсовет Уфы пройдут этой осенью.

В 2019 году Лилия Чанышева выдвигалась на пост депутата горсовета по избирательному округу №8 во время довыборов, однако горизбирком отказал ей в регистрации – тогда почерковеды МВД забраковали около 11% собранных ею подписей избирателей (при 10% допустимых). Помимо этого, в том же округе тогда кандидатами в депутаты выдвинулась тезка госпожи Чанышевой адвокат Лилия Чанышева и предприниматель Эльвира Чанышева.

Анна Соколова