УНИКС сыграет в четвертьфинале Еврокубка с «Локомотивом-Кубанью»

УНИКС встретится в первой стадии плей-офф Еврокубка с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Соперник казанцев стал известен после завершения этапа топ-16.

УНИКС финишировал на первом месте в своей группе, а краснодарцы стали вторыми. Серия между ними начнется 23 марта в Казани, ответная встреча состоится в Краснодаре через три дня. Третью игру, если счет в серии будет равен, проведут 31 марта в Казани. Время начало матчей пока неизвестно.

В полуфинале победитель пары сыграет с «Виртусом Болоньей» или «Ховентудом». В других четвертьфиналах «Монако» сразится с «Будучностью» а «Гран-Канария» — с «Леваллуа»

"Ъ-Казань"