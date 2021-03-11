В Астрахани мужчины использовали поддельные служебные удостоверения для сбыта наркотиков

Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении Владимира Ревякина и Сергея Хасьянова, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приобретении, хранении и использовании поддельного удостоверения (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в апреле 2020 года мужчины вступили в преступный сговор по сбыту синтетических наркотиков в регионе. Предположительно, для того чтобы скрыть незаконную деятельность, обвиняемые якобы приобрели поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые неоднократно предъявляли полицейским. В ходе проведения обыска по их месту жительства, а также в арендуемом ими гараже и автомобиле, были изъяты наркотики общей массой свыше 200 г, отметили в облпрокуратуре.

Суд назначил им наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 14 лет и 14,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай