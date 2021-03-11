В Уфе в четыре раза выросло количество экономических и коррупционных преступлений

В 2020 году Уфимское линейное управление МВД России на транспорте возбудило 103 уголовных дела экономической и коррупционной направленности, что в четыре раза выше уровня 2019 года. Об этом на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Башкирии сообщил начальник управления Айрат Харисов. Он связал негативную динамику со сложной экономической ситуацией в стране, «которая побуждает определенную часть граждан к поиску дополнительных источников дохода». В результате работники и должностные лица транспортных предприятий совершают экономические преступления, отметил Айрат Харисов.

По его словам, в целом число зарегистрированных преступлений выросло на 15%. Преобладали преступления небольшой тяжести — 45%, количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 36%, средней тяжести — 19%. Айрат Харисов сообщил, что количество преступлений в общественных местах выросло на 19%. Отмечается рост количества безработных и студентов, совершивших преступления, добавил начальник управления.

Влада Шипилова